أحد تجار الذهب: شبكة العروسة تصل لـ40 جرامًا.. وشوف عيار 21 بكام|فيديو

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين؛ كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص، بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب؛ وإنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم السبت في سوق الذهب بشبرا مصر.

في البداية قال ماهر محروس، أحد تجار الذهب بشارع شبرا: الذهب الفترة الحالية في حالة ثبات، يرتفع 10 جنيهات، وينخفض 10 جنيهات، موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن حركة البيع والشراء متوسطة على السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي، مقارنة بالأوقات السابقة.

وأضاف محروس، أن الفترة الحالية تشهد وجود تصميمات جديدة من المشغولات المصرية، مصنوعة في المصانع المصرية، وهي تنافس التصميمات الإيطالية، بالإضافة إلى اتجاه المصانع لتخفيض أوزان المشغولات الذهبية؛ في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الشبكة للعروس تبدأ من أول 10 جرامات لتصل إلى 40 جرامًا.

وواصل محروس: سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 هو 2525 جنيها، و عيار 21 هو 2210 جنيهات، وعيار 18 هو 1895 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 18350 جنيهًا، موضحًا أن الجنيه الذهب انخفض 1000 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21 .

ونوه محروس بأن حركة البيع والشراء متوسطة في الوقت الحالي، مقارنة بالأوقات السابقة على السبائك والجنيهات الذهبية، وضعيفة على المشغولات الذهبية.