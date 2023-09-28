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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يهتم الكثير من المقبلين على شراء الذهب بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر بجميع أعيرته المختلفة، خاصة بالتزامن مع انهيار سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات لم تصل إليها منذ مارس الماضي، وقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

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أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

سعر  الذهب عيار 18 اليوم 

أما عند شراء الشبكة، فيبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

الذهب 

وسجّل سعر الجرام عيار 18 تراجعا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,877  جنيهًا، بعد ما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

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سعر الذهب الآن في مصر 

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، ليسجل اليوم 17,520 جنيها بعد 18000 جنيه قبل أيام  بفارق 500 جنيه، فيما سجل نحو 22400 جنيه، كأعلى سعر سجله في إبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث الآلاف يوميا في مصر عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,514 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,200 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,467 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

وعند شراء المشغولات الذهبية، يبحث  المشترين عن سعر الأصفر اليوم عيار 21 بالمصنعية ، خاصة عند شراء المصوغات ، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

الذهب 

أما عند حساب سعر المصنعية على السبائك، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

سعر أوقية الذهب

انهار سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,877.03 دولار بحلول الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، بعد 1923 قبل ساعات،  بينما سجل 1945 قبل أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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