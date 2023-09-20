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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أبرز ما يبحث عنه الكثير يوميًا، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار، السبت الماضي، وقبل ساعات من قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس يوم 21 سبتمبر الجاري؛ لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك رسميًا.

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يهتم الكثير أيضًا بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع ليبدأ اليوم من 38.5 جنيه بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

 

أما الذهب فيهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا قبل ساعات من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.

كما يبحث الكثير في مصر عن سعر الجرام من عيار 21 الأكثر، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم من عيار 18،  بداية من 1,881 جنيها في محلات الصاغة، بينما سجل ما يزيد عن 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر قبل عدة شهور.

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