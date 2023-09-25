عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض 455 جنيها بجرام 21.. سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الإثنين 25- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح وتفادي أسعار المصنعية العالية.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الآن في مصر، بلغ 2,195 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 17-9-2023

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أعلى سعر للذهب عيار 21

وكان سعر جرام الذهب من عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في مصر سجل كأعلى سعر 2650 جنيها، مقارنة بأسعار الذهب عيار 21 اليوم الذي وصل 2195 جنيها، أي بفارق 455 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,520 جنيها.


عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,310 جنيها.


عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها.


عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها.


عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,470 جنيها.


عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,260 جنيها.


الاونصة بيع 78,017 شراء 78,372 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,640 جنيها.


الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,520,000 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، وصل عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

 سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الان في مصر، وصل  بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم انخفاض سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 21 الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

570 جنيها للجرام في 4 شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. تفاصيل

بشاير عيد الأضحى .. سعر الذهب اليوم في مصر |وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي منحر الناقة

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 مفاجأة

بعد دخول الخريف.. الأرصاد تحسم الجدل بشأن التقلبات الجوية

منظر ساحر وخلاب..إطلاق أول متحف حربي تحت الماء في مصر وأفريقيا

الأوقاف: إنجازات غير مسبوقة حققتها الوزارة بدعم من الرئيس السيسي

تركيا .. زلزال قوي يهز أديامان بعنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

شراشيب وآلوان.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهور جديد | شاهد

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ