انخفاض 455 جنيها بجرام 21.. سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـأسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الإثنين 25- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح وتفادي أسعار المصنعية العالية.

الذهب

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الآن في مصر، بلغ 2,195 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

أعلى سعر للذهب عيار 21

وكان سعر جرام الذهب من عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في مصر سجل كأعلى سعر 2650 جنيها، مقارنة بأسعار الذهب عيار 21 اليوم الذي وصل 2195 جنيها، أي بفارق 455 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,520 جنيها.



عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,310 جنيها.



عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها.



عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها.



عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,470 جنيها.



عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,260 جنيها.



الاونصة بيع 78,017 شراء 78,372 جنيها.



الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,640 جنيها.



الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,520,000 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، وصل عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الان في مصر، وصل بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.