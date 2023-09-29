عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 1200 جنيه| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 بكام الآن؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة انخفاض متتالية علي المستوي المحلي والعالمي حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2195 جنيها للجرام بعد أن وصل في وقت سابق لـ 2800 جنيها بانخفاض قيمته 605 جنيهات فيما يسجل عيار12 حوالى 1200 جنيه للجرام.


أسعار الذهب اليوم الجمعة


ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

txt

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة


ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ بداية. شهر سبتمبر  وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية ما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509
عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300
عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195
عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881
عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463
عيار 12 بيع 1200 شراء 1249
الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي يشهد الذهب عالمياً استقرارا  بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع لأدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

وتداول الذهب الفوري عند المستوى 1874 دولار للأونصة، وذلك بعد أن خسر  26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي ليسجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1872 دولار للأونصة.
 

txt

1462 جنيها| انهيار أسعار الذهب لمستوى تاريخي منذ 6 أشهر.. وهذا سعر عيار 21

txt

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر.. هذا سعر الجرام عيار 21 اليوم


وتراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، فى حين ارتفع الدولار بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ويسجل الدولار  ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 1% ليسجل ارتفاع للأسبوع الـ11 على التوالي، بينما شهد شهر سبتمبر حتى  ارتفاع للدولار بنسبة 2.6% ليسجل الارتفاع الشهري الثاني على التوالي.

أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

موضوعات متعلقة

تراجع 136 جينها.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب|أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

تحذير من البحوث الفلكية.. هذه المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

رسميا.. جداول الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. مصر تتجه لـ 4 عملات جديدة| هل يسقط الأخضر؟

رغم غضب الصين.. اليابان تعلن استمرار تصريف مياه فوكوشيما النووية في المحيط

البصل والطماطم والبطاطس في متناول الجميع.. مفاجأة سارة من شعبة الخضروات للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الاستانلس ستيل

طريقة عمل المولتون كيك

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ