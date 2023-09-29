الجرام بـ 1200 جنيه| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 بكام الآن؟

تشهد أسعار الذهب حالة انخفاض متتالية علي المستوي المحلي والعالمي حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2195 جنيها للجرام بعد أن وصل في وقت سابق لـ 2800 جنيها بانخفاض قيمته 605 جنيهات فيما يسجل عيار12 حوالى 1200 جنيه للجرام.



أسعار الذهب اليوم الجمعة



ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ بداية. شهر سبتمبر وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية ما يلي :-



عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300

عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463

عيار 12 بيع 1200 شراء 1249

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017

الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560

الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,508,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي يشهد الذهب عالمياً استقرارا بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع لأدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.



وتداول الذهب الفوري عند المستوى 1874 دولار للأونصة، وذلك بعد أن خسر 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي ليسجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1872 دولار للأونصة.





وتراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، فى حين ارتفع الدولار بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.



ويسجل الدولار ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 1% ليسجل ارتفاع للأسبوع الـ11 على التوالي، بينما شهد شهر سبتمبر حتى ارتفاع للدولار بنسبة 2.6% ليسجل الارتفاع الشهري الثاني على التوالي.