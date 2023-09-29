سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

شهد الذهب عالمياً استقرار بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع وتسجيله أدنى مستوياته في 6 أشهر وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصر وعالميا بشكل ملحوظ وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها دفعة واحدة.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مصر حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل مستويات بيع 2,183 جنيه وشراء 2,193 جنيه.. كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات بيع 1,871 جنيه وشراء 1,880 جنيه.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,495 شراء 2,506 عيار 22 بيع 2,287 شراء 2,297 عيار 21 بيع 2,183 شراء 2,193 عيار 18 بيع 1,871 شراء 1,880 عيار 14 بيع 1,455 شراء 1,462 عيار 12 بيع 1,247 شراء 1,253 الاونصة بيع 77,590 شراء 77,945 الجنيه الذهب بيع 17,464 شراء 17,544 الكيلو بيع 2,494,857 شراء 2,506,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب مستمر في الهبوط

استمر الضغط السلبي على أسعار الذهب ليسجل أدنى مستوى جديد منذ ستة أشهر ونصف عند 1871 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن خسر يوم أمس 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي.. منذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب انخفاض بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.

أسعار الذهب في مصر

الذهب المحلي شهد تذبذب خلال جلسة اليوم ليتداول ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 2195 جنيها للجرام.. انخفاض الذهب يأتي ليتبع الانخفاض في السوق العالمي ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب.

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,495 شراء 2,506

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,287 شراء 2,297

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,183 شراء 2,193

سعر الذهب عيار 18 بيع 1,871 شراء 1,880

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,455 شراء 1,462

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,247 شراء 1,253

سعر الذهب الاونصة بيع 77,590 شراء 77,945

سعر الجنيه الذهب بيع 17,464 شراء 17,544

سعر الذهب الكيلو بيع 2,494,857 شراء 2,506,286

بعد انهيار الذهب لأقل مستوى في 6 أشهر.. جولد بيليون تتوقع حركة السوق

يشهد الذهب عالمياً استقرار خلال تداولات اليوم بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع وتسجيله يوم أمس أدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

تداول الذهب الفوري خلال تداولات اليوم وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1874 دولار للأونصة، وذلك بعد أن خسر يوم أمس 26 دولار منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي ليسجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1872 دولار للأونصة.

ورصد تحليل جولد بيليون تراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.. في المقابل يوم أمس كان إيجابي بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.