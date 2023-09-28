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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب قرار حكومي.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأسواق

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق في الوقت الحالي جاء بسبب قرار حكومي، وتدخل الحكومة بشأن أسعار الذهب في مصر، إذ أن الارتفاع الجنوني الذي حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة كان يجب أن يكون له وقفة. 

انخفاض أسعار الذهب لهذا السبب 

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن أسعار الذهب في مصر كانت قد وصلت إلى مراحل صعبة، ولكن الحكومة قامت باتخاذ قرار ذكي بمبادرة "زيرو جمارك" والتي سمحت للمصريين باستيراد وجلب الذهب من الخارج، وبالتالي شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وتابع محمد علي خير، أن أسعار الذهب انخفضت في مصر بسبب العرض والطلب، إذ أن التاجر الذي كان يخزن الذهب، قام بإخراجه بعد هذا القرار لأنه يعلم أن المعروض سيزيد في الأسواق، مطالبًا باستخدام نفس الطريقة في العمل مع السلع والخضروات في مصر. 

وطالب محمد علي خير، بضرورة تدخل وزارة التموين بالعمل على اتخاذ خطوات استباقية تساعد في خفض الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذ أن الطعام الأساسي والاستراتيجي لـ 110 مليون مواطن غير مسموح أن يكون بأيدي التجار الجشعين، "مش عاوزين التجار تلاعب الشعب". 

واستكمل: "مينفعش أنا كدولة أسيب التجار يلاعبوني أنا كدولة، ارتفاع سعر السكر في الفترة الأخيرة قيل من قبل المسؤولين أن السكر سيتراجع في شهر أكتوبر المقبل وتحديدًا في منتصف الشهر القادم". 

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر برنامج المصري أفندي قناة المحور زيرو جمارك

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