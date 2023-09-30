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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة ، مقارنة بأسعار الأمس في محلات الصاغة المختلفة، على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي إذ تراجعت بقوة عن 1850 دولارا بعد 2056، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويكثر البحث عن الجرام من العيار الأشهر في مصر، وهو سعر الجرام عيار 21 اليوم  ، واذلي هبط ليتب من 2150 جنيها، مسجلا تراجعا قويا من أعلى سعر في إبريل وهو 2850 جنيها، فيما سجل 2400 جنيه منتصف الشهر الماضي.

الذهب 

الذهب الآن في مصر 

وتراجع  سعر الجنيه الذهب بقيمة 900 جنيه عن سعره قبل أيام ، ليسجل اليوم نحو 17,320 جنيها بعد 18200 جنيه قبل أيام، فيما سجل نحو 22400 جنيه، كأعلى سعر سجله في إبريل الماضي، ويزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

ويهتم الكثير عند شراء الشبكة،  بمعرفة  سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ، إلى  1,856 جنيها، مسجلا هبوطا قويا من أعلى سعر في إبريل وهو 2500 جنيه، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت قريب.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر

ويعتبر سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، بكافة أعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، من أكثر ما يبحث عنه الراغبين في الشراء والبيع، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,486 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,175 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت : 1,864 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,450 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,320 جنيها.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ نحو 9 أشهر، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,848.73 دولار بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش، بعد 1,877.03 أمس الأول، و 1923 اليوم الذي قبله، بينما سجل 1945 قبل أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

الذهب 

وعند الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، يبحث المقبلون على اقتناء الذهب ، عن سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وحساب سعر المصنعية على السبائك يختلف الأمر، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

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