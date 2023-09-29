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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1871 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصر وعالميا بشكل ملحوظ وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها دفعة واحدة بختام تعاملات الخميس مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

انخفضت أسعار الذهب في مصر حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل مستويات بيع 2,183 جنيها وشراء 2,193 جنيها.. كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات بيع 1,871 جنيها وشراء 1,880 جنيها.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,495 شراء 2,506
عيار 22بيع 2,287 شراء 2,297
عيار 21بيع 2,183 شراء 2,193
عيار 18بيع 1,871 شراء 1,880
عيار 14بيع 1,455 شراء 1,462
عيار 12بيع 1,247 شراء 1,253
الأونصةبيع 77,590 شراء 77,945
الجنيه الذهببيع 17,464 شراء 17,544
الكيلوبيع 2,494,857 شراء 2,506,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب مستمر في الهبوط

استمر الضغط السلبي على أسعار الذهب ليسجل أدنى مستوى جديد منذ ستة أشهر ونصف عند 1871 دولارا للأونصة خلال جلسة اليوم، وذلك بعد أن خسر يوم أمس 26 دولارا منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي.. منذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب انخفاضا بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة، ويتبقى جلستان قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاضا حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

الذهب المحلي.. شهد تذبذبا خلال جلسة اليوم ليتداول ويسجل أدنى مستوى اليوم عند 2195 جنيها للجرام.. انخفاض الذهب يأتي ليتبع الانخفاض في السوق العالمي ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيفا مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب. 

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات الخميس 28-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,495 شراء 2,506

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,287 شراء 2,297

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,183 شراء 2,193

سعر الذهب عيار 18 بيع 1,871 شراء 1,880

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,455 شراء 1,462

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,247 شراء 1,253

سعر الذهب الاونصة بيع 77,590 شراء 77,945

سعر الجنيه الذهب بيع 17,464 شراء 17,544

سعر الذهب الكيلو بيع 2,494,857 شراء 2,506,286

بعد انهيار الذهب لأقل مستوى في 6 أشهر.. جولد بيليون تتوقع حركة السوق

شهد الذهب عالمياً استقرار خلال تداولات الخميس بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع وتسجيله الاربعاء  أدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

تداول الذهب الفوري خلال تداولات الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1874 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن خسر الاربعاء 26 دولارا منخفضاً بنسبة 1.4% وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي ليسجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1872 دولارا للأونصة.

ورصد تحليل جولد بيليون تراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاضا حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولارا.. في المقابل يوم الاربعاء كان إيجابيا بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

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