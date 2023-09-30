الذهب يتراجع 33 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

فقد سعر الذهب مع ختام تعاملات اليوم السبت ما يقارب من 33 جنيها من قيمته في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.



وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2463 جنيها للبيع و 2474 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهبب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع وو 2.5 مليون جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهبب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء.



ارتفاع في البورصات العالمية



وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية مرتدة من أدني مستوياتها في أكثر من 6 أشهر.

وبحلول الساعة 04:26 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.06% أو ما يعادل 2.20 دولار ليصل إلى 1876.22 دولار للأونصة.



ونمت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.35 دولار لتصل إلى 1893.25 دولار للأونصة.