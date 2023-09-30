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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1447 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم السبت

صدى البلد

واصل الذهب مسلسل الهبوط، وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر وعالميا بشكل ملحوظ، وسط انخفاض سعر الأونصة في بورصة الذهب العالمية، وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 21 و 24 و18 في مصر، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 220 جنيها دفعة واحدة.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

انخفضت أسعار الذهب في مصر حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم ليسجل مستويات بيع 2,183 جنيها وشراء 2,193 جنيها .. كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات بيع 1,871 جنيها وشراء 1,880 جنيها .

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها 
عيار 22بيع 2,273 شراء 2,284 جنيها 
عيار 21بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها 
عيار 18بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها 
عيار 14بيع 1,447 شراء 1,453 جنيها 
عيار 12بيع 1,240 شراء 1,246 جنيها 
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,483 جنيها 
الجنيه الذهببيع 17,360 شراء 17,440 جنيها 
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,491,429 جنيها 
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب مستمر في الهبوط

سجل الذهب انخفاض بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

الذهب المحلي شهد تذبذبا ليتداول ليسجل أدنى مستوى عند 2195 جنيها للجرام.. انخفاض الذهب يأتي ليتبع الانخفاض في السوق العالمي ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب. 

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

سعر الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246

سعر الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429
 

بعد انهيار الذهب لأقل مستوى في 6 أشهر.. جولد بيليون تتوقع حركة السوق

يشهد الذهب عالمياً استقرار خلال تداولات اليوم بعد الانهيار الذي شهده منذ بداية الأسبوع وتسجيله يوم أمس أدنى مستوياته في 6 أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي.

ورصد تحليل جولد بيليون تراجع الذهب بنسبة 2.6% ليخسر 50 نقطة في التداولات العالمية، ويتبقى جلستين قبل أن ينهي الذهب شهر سبتمبر الذي سجل خلاله أسوأ أداء منذ شهر فبراير الماضي مسجلاً انخفاض حتى الآن بنسبة 3.3% بعد أن فقد 64 دولار.. في المقابل يوم أمس كان إيجابي بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 10 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

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