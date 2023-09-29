توك شو| مفاجاة في أسعار الذهب.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو وقرار بشأن تقسيط مصاريف المدارس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي قد أصدر قرار واضح فيما يخص تقسيط المصروفات، مؤكدًا أنه من الضروري تطبيق هذه القرارات، معقبًا: “أي ولي أمر متضرر من عدم تطبيق القرارات الوزارية عليه أن يتقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم الخاص بالوزارة أو في المديرية التعليمية وعلى الفور يتم إرسال لجنة للمراجعة وإجراء اللازم”.

تشهد منطقة إمبابة اقبال كبير من المواطنين، على عمل توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الانتخابات الرئاسية 2024.

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الجمعة 29-9- 2023.

أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسواق الجملة، هي التي يكون بها الأسعار الحقيقية لـ أي منتج، موضحًا أن الفلاح يسوق منتجه، والشعبة تحصل على نسبة عمولة مقابل نقل السلع.

قال الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن العالم في ٢٠٢٠ تعرض لصدمة كبيرة جدا على المستوي الاقتصادي نتيجة لتفشي جائحة كورون ا بشكل كبير أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المصانع، وإغلاق الاقتصادات ككل في مناطق كبيرة أثرت على سلاسل الإمداد في الطاقة والغذاء وعدد كبير من السلع الإستراتيجية.

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة 29 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

قال، الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة، إن الكشف المبكر لدي السيدات زاد لديهن الوعي لأهمية الكشف والفحص المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بأهمية تكرار الزيارات الصحية بشكل دوري.

تناولت فضائية العربية تقارير مفصلة عن انهيار عروسي فرح العراق الذي تحول لمأتم، حيث تحول أمس عرس الحمدانية " حنين وريفان" إلى فاجعة الحريق الذي حول الفرح لمأتم، وذلك بسبب الألعاب النارية والتى وصلت لأسقف القاعة.

عرضت قناة دي إم سي، بعنوان مكاتب توثيق الشهر العقاري تواصل تحرير توكيلات للمرشحين المحتملين للرئاسة.