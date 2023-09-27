عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا تمر مصر بأزمة اقتصادية .. الرئيس السيسي يشرح الأسباب للمصريين

صدى البلد

شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشكل مفصل سبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة مؤكدا أنها ترجع في الأساس للظروف العالمية المحيطة ، وأن مصر لا تعاني وحدها من هذا الوضع ولكن تمر به دول أخرى نامية وحتى متقدمة . 

وقال الرئيس إن الكارثة الصحية التي تسبب فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عجلة الانتاج في كبرى دول العالم وما أعقب ذلك ذلك من موجة ارتفاع اسعار عالمية تسببت الازمة الروسية الاوكرانية في تفاقمها بشدة مما دفع الدول الكبرى لرفع اسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤس الاموال من الدول النامية للدول الغنية من هنا جاءت أزمة النقد الاجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة ".

وتابع الرئيس خلال كلمته بالمولد النبوي : “ الحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنابشكل كلي والعصف بمكتسبات الشعب المصري السنوات الأخيرة من العمل المكثف غير المسبوق في نطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا ".

وبشر الرئيس المصريين قائلا : " الصعاب الحالية إلى زوال قريب خاصة أننا نبذل أقصى جهودنا و المنهج اللي احنا ماشين به منهج بنحاول أنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي أن ربنا سبحانه وتعالى سيسدد الخطى”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

ترشيحاتنا

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجمهور الزمالك قبل لقاء أرتا سولار بالكونفدرالية

مفاجأة بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.. قطر تكشف التفاصيل

المولد النبوي الشريف.. صفات الرسول الجسدية ومعلومات عن سيد البشر

تبدأ من 190 جنيها.. مفاجأة من شعبة القصابين بأسعار اللحوم في الأسواق

السفير السعودي في القدس: زيارتي لـ«رام الله» تمهد لتنفيذ كل ما يخدم الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 60 ألف جنيه.. سعر حقيية نسرين طافش يثير الجدل

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ