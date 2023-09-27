لماذا تمر مصر بأزمة اقتصادية .. الرئيس السيسي يشرح الأسباب للمصريين

شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشكل مفصل سبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة مؤكدا أنها ترجع في الأساس للظروف العالمية المحيطة ، وأن مصر لا تعاني وحدها من هذا الوضع ولكن تمر به دول أخرى نامية وحتى متقدمة .

وقال الرئيس إن الكارثة الصحية التي تسبب فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عجلة الانتاج في كبرى دول العالم وما أعقب ذلك ذلك من موجة ارتفاع اسعار عالمية تسببت الازمة الروسية الاوكرانية في تفاقمها بشدة مما دفع الدول الكبرى لرفع اسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤس الاموال من الدول النامية للدول الغنية من هنا جاءت أزمة النقد الاجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة ".

وتابع الرئيس خلال كلمته بالمولد النبوي : “ الحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنابشكل كلي والعصف بمكتسبات الشعب المصري السنوات الأخيرة من العمل المكثف غير المسبوق في نطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا ".

وبشر الرئيس المصريين قائلا : " الصعاب الحالية إلى زوال قريب خاصة أننا نبذل أقصى جهودنا و المنهج اللي احنا ماشين به منهج بنحاول أنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي أن ربنا سبحانه وتعالى سيسدد الخطى”.