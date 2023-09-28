العراق يستعين بالمستشفيات التركية لعلاج مصابي حريق فرح الحمدانية

نقلت السلطات العراقية مساء اليوم الخميس المجموعة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني.



ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فإن المجموعة الأولى تبلغ عددهم 4 مصابين مع مرافقيهم وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق.



وأشار البيان الرسمي الي انه يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين.