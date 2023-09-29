لمدة 21 يومًا.. إقبال المواطنين على عمل توكيلات للرئيس السيسي

عرضت قناة دي إم سي، بعنوان مكاتب توثيق الشهر العقاري تواصل تحرير توكيلات للمرشحين المحتملين للرئاسة.



وقال الإعلامي هيثم سعودي، إن مكاتب الشهر العقاري، التي حددتها الهيئة العامة للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة العدل، والبعثات الدبلوماسية، والمحددة بـ 217 مكتب تستقبل المواطنين لعمل توكيلات للمرشحين على رئاسة الجمهورية.



وأشار إلي أن التوكيلات مستمرة لمدة 21 يومًا، أي حتى الـ 14 من شهر أكتوبر، وظهر في الفيديو قيام المواطنين برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.