آلاف المواطنين يتوافدون لعمل توكيلات إلى السيسي بالشهر العقاري

عرضت قناة النهار تقرير فيديو يوضح الإقبال الكبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري، من أجل عمل توكيلات بالشهر العقاري للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف التقرير أن هناك 217 مكتب توثيق يستقبل المواطنين في جميع المحافظات لعمل توكيلات، وأن المكاتب تقوم بتحرير التوكيلات.

وقال أحد المواطنين: " تحيا مصر.. تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي" وكانت المكاتب ممتلئة بالمواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.