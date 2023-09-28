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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طوابير وحشود على مكاتب الجيزة لتوثيق توكيلات للرئيس السيسي| صور

صدى البلد

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مكاتب الشهر العقاري بمنطقة الجيزة، لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحه فترة رئاسة جديدة.

في حالة اقبال كثيف من قبل المواطنين على عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة من انحاء الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل  مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

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اجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب الشهر العقاري

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