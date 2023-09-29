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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد: إجراءات الحماية الاجتماعية للدولة حصنت المواطن من الدخول تحت خط الفقر

إجراءات الحماية الاجتماعية
إجراءات الحماية الاجتماعية

قال الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن العالم في ٢٠٢٠ تعرض لصدمة كبيرة جدا على المستوي الاقتصادي نتيجة لتفشي جائحة كورون ا بشكل كبير أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المصانع، وإغلاق الاقتصادات ككل في مناطق كبيرة أثرت على سلاسل الإمداد في الطاقة والغذاء وعدد كبير من السلع الإستراتيجية.


وأكد عبد الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات الدول من حيث حجم الإنفاق ومن حيث توفر الوظائف، كما أثرت على دخول الأفراد وزادت من معدلات الفقر في عدد كبير من دول العالم، وأثرت على مؤسسات مالية كبيرة إضافة الى الاهتمام الكبير لدى الدول للوقاية من إصابات كورونا وحماية البشر من هذه الجائحة.


وأضاف أستاذ الاقتصاد أن منطقة الشرق الأوسط وافريقيا تأثرت بشدة من تداعيات كورونا، فبعد جائحة كورونا تعرض العالم كله إلى صدمة تمثلت في اسعار الغذاء والطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية  وما تلاها من زيادات متتالية في اسعار الغذاء خصوصا ملف الحبوي والزيوت بالإضافة إلى  زيادة بوبات الشحن على مستوي العامل وتأمين الأسهم من الإجراءات التي دفعت في النهاية إلى زيادت متتالية ومفرطة في معدلات التضخم، وعلى أثرها تأثرت موازنات العالم كله ومن ثم كان هناك اجراءات استثنائية للفئات الأولى بالرعاية.


وأوضح استاذ الاقتصاد إنه ومن بداية جائحة كورونا وكان الدعم  المباشر من الدولة في جميع القطاعات خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، أيضا الدعم والتدخل المباشر من الدولة المصرية للقطاعات التي تأثرت من جائحة كورونا مثل قطاع السياحة والقطاع الصناعي.


واستطرد، تمثلت إجراءات حماية ورعاية المواطنين الذين تأثروا من تداعيات أزمة كورونا فكان هناك منظمة كبيرة من القطاعات التي ترعاها الدولة، ومن هنا تم تدعيم الفئات الاولى بالرعاية وحمايتها من الدخول تحت خط الفقر.

المستوى الاقتصادي السلع الاستراتيجية المصانع اصابات كورونا معدلات التضخم قطاع السياحة القطاع الصناعى أسعار الغذاء الحرب الروسية الأوكرانية

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