أمطار رعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. والأرصاد تُحذر: اليوم الذروة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواره الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرا اليوم أيضًا، معقبة: “اليوم ذروة الارتفاع”، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في قيم الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود كتل هوائية مصدرها الصحراء الشرقية وصحراء شبه الجزيرة العربية؛ والتي تعرف بارتفاع درجات حرارتها.



طقس اليوم الجمعة



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية، ومع دخول الليل تسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح ووجود شبورة مائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.



ونوهت بأنه يوجد فرص سقوط أمطار الخفيفة في أقصى جنوب البلاد (أبو سمبل والأقصر وأسوان) وقد تكون رعدية أحيانًا نتيجة الارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة، وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر اللأحمر (حلايب وشلاتين).