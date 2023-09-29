تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى تتخطى الـ37

قدم برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن غدا السبت هو أخر أيام الموجة الحارة، حيث تبدأ الأجواء اعتبارا من يوم الأحد، التحسن بوجود انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 5 محافظات

لفتت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن البلاد قد تتأثر بـ أمطار رعدية اليوم، على المناطق الموجودة في جنوب البلاد، وهي أبو سمبل، والأقصر، وأسوان، وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 -25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

الغردقة 39-28

أسوان 45 - 29

سوهاج 42 - 25

المنيا 41 - 20