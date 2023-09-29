أول ظهور لعروسي فرح الحمدانية المأساوي.. انهيار "حنين وريفان"| شاهد

تناولت فضائية العربية تقارير مفصلة عن انهيار عروسي فرح العراق الذي تحول لمأتم، حيث تحول أمس عرس الحمدانية " حنين وريفان" إلى فاجعة الحريق الذي حول الفرح لمأتم، وذلك بسبب الألعاب النارية والتى وصلت لأسقف القاعة.

ألعاب نارية رخيصة الثمن.. ممنوعة من الاستخدام قانونا

وبين التقرير، أن الألعاب النارية مصنوعة من مواد رخيصة الثمن، وقابلة للاشتعال، كما أن محظورة من الاستخدام قانونا، وفي غضون ثوان وفي مشاهد مأسوية تحولت قاعة الافراح لمشهد مأسوي ينفطر له القلوب.



نتج عن هذه الكارثة أكثر من ١٠٠ قتيل ، ٢٠٠ جريح، وحسب المعلومات المتداولة فإن ٥٠% من المصابين في حالة حرجة.

بيان من وزارة الداخلية العراقية حول التحقيق فى فاجعة الحريق



فتحت الرئاسة العراقية التحقيق بعد الحادثة المأسوية، كما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحريق نشب بسبب مخالفة إجراءات السلامة والأمان، ومن ثم تم إغلاق التحقيق في الواقعة وتم إيقاف ١٩ شخصا من بينهم مالك القاعة.



الكثير يتسأل عن مصير العروسين حنين وريفان، وأمس كان أول ظهور لهما بعد الفاجعة والتى تبين أنهما في حالة انهيار كبير.