شعبة الخضراوات عن وقف تصدير البصل: الدولة تدخلت لضبط الأسعار

علق حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على قرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور لإحداث ضبط في الأسعار.

وقال حاتم نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الدولة تدخلت من أجل إحداث حالة ضبط في أسعار البصل بالأسواق".

وأضاف حاتم نجيب:" طالبنا بإرجاء العملية التصديرية لبعض الخضر والفاكهة لإحداث ضبط في الأسعار ".

وتابع حاتم نجيب:" قرار وقف تصدير البصل يؤدي إلى حدوث إتاحة للمنتج وزيادة حجم المعروض لحدوث حالة من الاتزان في الأسعار ".

وأكمل حاتم نجيب:" هناك طلب كبير من الأسواق الخارجية على المنتجات الزراعية المصرية والعالم كله يتهافت على المنتجات الزراعية المصرية".