مطلوب عالميا.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار البصل بعد قرار الحكومة اليوم

قال محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البصل والأرز من أهم السلع المصرية المطلوبة فى الأسواق العالمية.

وأضاف الفيومى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سى ”، أن التصدير هدف فى حد ذاته، لكن لن يتم السماح بـ تصدير كافة الكميات لأى سلع، حتى لا يتأثر السوق المحلى، والأمر يحتاج دائما للموازنة.

وقف تصدير البصل

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر،تنتهي آخر هذا العام تأتي في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.



مصر تنتج 3 مليون طن من البصل وتم تصدير أكثر من 370 ألف طن، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 30 جنيه.