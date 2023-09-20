"أغلى من المانجا".. أحمد موسى يكشف تحركا عاجلا من الحكومة بشأن أسعار البصل

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تحرك عاجل من الحكومة بشأن أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء شكوى المواطن خلال الفترة الأخيرة، من الارتفاع الكبير في أسعار البصل في الأسواق، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب الكبرى في الأسواق بين المواطنين.

تحرك عاجل من الحكومة بشأن أسعار البصل

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن أسعار البصل في الأسواق وصلت لمستوى كبير جدا، إذ وصل سعر كيلو البصل إلى 30 جنيه دفعة واحدة، "البصل بقا أغلى من المانجا في السوق وده شيء مش طبيعي يا جماعة يعني".

وتابع أحمد موسى، أن الحكومة انحازت للمواطن، واتخذت قرارا عاجلا بإيقاف تصدير البصل حتى نهاية العام، وذلك في ضوء العمل على إيقاف ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أن مصر واحدة من الدول المنتجة للبصل في الوقت الحالي.

وأردف، أن مصر تنتج 3 مليون طن من البصل، وتصدر جزء من إنتاجها، إذ تم تصدير أكثر من 370 ألف طن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار البصل من المقرر أن تنخفض خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، عن مفاجأة بشأن أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا إن قرار الحكومة بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر هو واحد من القرارات المهمة، التي ستساعد بشكل كبير في انخفاض الأسعار في الأسواق وضبطها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر قرار مهم جدا وموفق من الحكومة، من أجل العمل على ضبط أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار البصل بشكل قوي بصورة غير مبررة في الأسواق.

وتابع نقيب المهن الزراعية، أن سعر البصل في الأسواق ارتفاع بشكل كبير، وكان يجب على الحكومة التدخل في هذا الأمر بشكل قوي، مؤكدا أن مصر رفعت صادراتها من البصل بحجم 200 ألف طن عن العام الماضي، ولكن كان يجب إيقاف التصدير لضبط الأسعار في الأسواق.