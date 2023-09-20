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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"مفيش دولة زينا".. تعليق مهم من أحمد موسى على الانتخابات الرئاسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عديدة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء، والذي يعطي ضمانات وحياد ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية. 

أحمد موسى يتحدث عن تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن مصر لن تستخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم استغلاله بشكل خاطئ، أو يتم الحديث عن الأمر، إضافة إلى أن التصويت الإلكتروني لكي يتم تطبيقه يحتاج تعديلات في الدستور. 

وشدد أحمد موسى، على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة ستكون هي المسؤولة على الانتخابات الرئاسية وكل ما يتعلق بها بالكامل، ولا أحد سيكون له أي علاقة بالانتخابات الرئاسية سوى الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك 10 آلاف قاضي سيشرفون على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أن القضاء هو من يضمن نزاهة وحياد العملية الانتخابية، "على فكرة مفيش دول زينا، في دول كتير مش زينا، عندنا إحنا بس إشراف قضائي على الانتخابات لضمان سلامتها، في دول كتير مش بتعمل كده، مفيش دولة زينا". 

وأكد أحمد موسى، أن القضاة فقط هم من يراقبون العملية الانتخابية، وأي جهة أخرى تزعم أنها تراقب على الانتخابات غير مسموح، وإنما يتابعون الانتخابات وليس مراقبة، إذ أن مصر لديها ثقة في القضاء المصري، ولا يوجد أحد يراقب الانتخابات لدينا سوى القضاء المصري فقط. 

أحمد موسى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية قناة صدي البلد التصويت الالكترونى

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