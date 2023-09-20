برلماني : الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كان فى غاية الأهمية، حيث تم شرح مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف أحمد مقلد خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، قائلا:" مؤتمر 25 سبتمبر القادم سيكون الأكثر أهمية حيث ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التواريخ المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية".

دلالات المؤتمر اليوم

وأوضح النائب أحمد مقلد، من أهم دلالات المؤتمر اليوم، هو إعلان أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها الدستوري، إضافة إلى إعلان استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاق الدستوري القادم" انتخابات رئاسة الجمهورية".

وتابع أحمد مقلد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت دعوة إيجابية للمواطنين لممارسة حقهم فى عملية الترشح والانتخاب وأنها على مسافة واحدة من الجميع.