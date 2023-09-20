مصطفى شردي يوضح ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

قال الإعلامى مصطفى شردى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن ضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع مصطفى شردي، خلال برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الضوابط التى أعلنتها الهيئة جاءت كالتالى، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

وأضاف مصطفى شردى، الهيئة أكدت ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ألا يكـون قـد حُكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليـه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ضوابط إجرائية لقبول الترشح

وأوضح مصطفى شردى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح، أن يشترط لقبول الترشح رئاسـة الجمهوريـة أن يزكى المترشح 20 عضـواً علـى الأقـل مـن أعضـاء مجلـس النـواب، أو أن يؤيـده مـا لا يقـل عـن 25 ألـف مواطـن ممـن لهـم حـق الانتخاب فـى 15 محافظـة علـى الأقـل وبحـد أدنـى 1000 مؤيـد مـن كل محافظة منهـا.