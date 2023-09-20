إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، لعقد مؤتمر صحفي عالمي، الاثنين المقبل للإعلان عن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة ، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وصرح بذلك المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر المقرر يوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

