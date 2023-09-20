نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» عن أسعار البصل المتوقعة بعد قرار وقف التصدير

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على موافقة مجلس الوزراء على قرار وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، والتي تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.



وأضاف أبو صدام في تصريحات ل"صدى البلد" أن القرار تأخر كثيرا وجاء استجابة لمطالب النقابة لوقف جنون الأسعار فقد وصلت الأسعار للبصل ل ٣٠ جنيها.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القرار كان سيكون أفضل لو كان مبكرا لأننا في نهاية الموسم التصديري، لكنه له فوائد بتخفيض سعل البصل نسبيًا ليصل إلى 20 أو 25 جنيها.

ونوه أن الدولة صدرت حوالي 380 ألف طن بصل في ظل المساحة القليلة المزروعة، وإذا لم يتم وقف التصدير كان سيصل إلى 50 جنيها.