بعد وقف تصديره| تامر أمين : مينفعش الأجنبي ياكل بصلي وأنا مش لاقيه

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الحكومة بإيقاف تصدير البصل ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" مجلس الوزراء يشعر بما يحدث في السوق المصري وارتفاع أسعار البصل في الأسواق".

وأضاف تامر امين:" سلعة البصل من السلع الاستراتيجية المحورية المهمة على مائدة أي أسرة مصرية".

وتابع تامر امين :" خلال الأسابيع الماضية كان هناك أزمة في أسعار البصل ووصل سعر كيلو البصل لـ 25 جنيه ".

واكمل تامر أمين :" الحكومة رأت إيقاف تصدير البصل 3 شهور لضبط الأسعار في الأسواق"، مضيفا:" برافو يا حكومة على القرار ده.. ومينفعش الأجنبي ياكل بصلي وأنا مش لاقيه ".