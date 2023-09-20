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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وقف تصديره| تامر أمين : مينفعش الأجنبي ياكل بصلي وأنا مش لاقيه

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الحكومة  بإيقاف تصدير البصل  ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

 

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وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" مجلس الوزراء يشعر بما يحدث في السوق المصري وارتفاع أسعار البصل في الأسواق".

وأضاف تامر امين:" سلعة البصل من السلع الاستراتيجية المحورية المهمة على مائدة أي أسرة مصرية".

 

وتابع تامر امين :" خلال الأسابيع الماضية كان هناك أزمة في أسعار البصل ووصل سعر كيلو البصل لـ 25 جنيه ".

واكمل تامر أمين :" الحكومة رأت إيقاف تصدير البصل 3 شهور لضبط الأسعار في الأسواق"، مضيفا:" برافو يا حكومة على القرار ده.. ومينفعش الأجنبي ياكل بصلي وأنا مش لاقيه ".

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