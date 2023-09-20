بـ 27 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

فجر حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة الحالية، في ضوء الارتفاعات غير المبررة في الوقت الحالي في أسعار البصل في الفترة الأخيرة.

مفاجأة بشأن أسعار البصل في الأسواق

وقال "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن أسعار البصل في مصر شهدت زيادات غير مسبوقة في الفترة الحالية، إذ وصلت الأسعار إلى 27 جنيها للكيلو الواحد في سعر غير مسبوق له بالنسبة للتجزئة في الفترة الأخيرة.

وتابع رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار الحكومة الأخير فيما يتعلق بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، سيكون واحدا من أهم القرارات في الفترة الحالية، وسيهدف بشكل قوي إلى العمل على ضبط أسعار البصل في الأسواق في الفترة المقبلة، مضيفا: "محصلش في مصر قبل كده أن لقينا البصل بيوصل 25 و27 جنيها في السوق".

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، كان له عدة أسباب من أبرز تلك الأسباب هي التغيرات المناخية التي أثرت على عدد من الخضروات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، عن مفاجأة بشأن أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، قائلا إن قرار الحكومة بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر هو واحد من القرارات المهمة، التي ستساعد بشكل كبير في انخفاض الأسعار في الأسواق وضبطها خلال الفترة المقبلة.

نقيب المهن الزراعية يتحدث عن ارتفاع أسعار البصل

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر قرار مهم جدا وموفق من الحكومة، من أجل العمل على ضبط أسعار البصل في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار البصل بشكل قوي بصورة غير مبررة في الأسواق.

وتابع نقيب المهن الزراعية، أن سعر البصل في الأسواق ارتفاع بشكل كبير، وكان يجب على الحكومة التدخل في هذا الأمر بشكل قوي، مؤكدا أن مصر رفعت صادراتها من البصل بحجم 200 ألف طن عن العام الماضي، ولكن كان يجب إيقاف التصدير لضبط الأسعار في الأسواق.