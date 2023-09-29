الجو هيقلب| الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال السطور التالية:





فيما قالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أنه متوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدا السبت أيضًا، منوهة بأن قيم الحرارة غدا ستكون أقل مقارنة باليوم، حيث تسجل العظمى غدا 35 درجة مئوية، ومع يوم الأحد ستختلف قيم درجات الحرارة تمامًا، حيث يؤثر على البلاد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على خفض قيم الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية.



وأكدت لارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرا اليوم أيضًا، معقبة: “اليوم ذروة الارتفاع”، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في قيم الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود كتل هوائية مصدرها الصحراء الشرقية وصحراء شبه الجزيرة العربية؛ والتي تعرف بارتفاع درجات حرارتها.



طقس الـ 48 ساعة القادمة



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية، ومع دخول الليل تسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح ووجود شبورة مائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.



ونوهت بأنه يوجد فرص سقوط أمطار الخفيفة في أقصى جنوب البلاد (أبو سمبل والأقصر وأسوان) وقد تكون رعدية أحيانًا نتيجة الارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة، وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر اللأحمر (حلايب وشلاتين).