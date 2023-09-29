جينات ليست مستحبة.. أهمية فحص المقبلين على الزواج| فيديو

قال، الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة، إن الكشف المبكر لدي السيدات زاد لديهن الوعي لأهمية الكشف والفحص المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بأهمية تكرار الزيارات الصحية بشكل دوري.

ولفت حتة خلال مداخله هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن العلاج على نفقة الدولة سهل على المواطن سرعة العلاج من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل.

فحص المقبلين على الزواج

واضاف، استشاري الصحة العامة، أن المبادرات الخاصة بفحص المقبلين على الزواج وتقديم الخدمة الصحية والاستشارات التى تؤدي بالتبعية لتجنب إنجاب مشوهين ويحملون صفات جينية ليست مستحبة هو مثال مميز ويطبق في الدول العريية بشكل إجباري، فإجراء الاختيارات المحددة للزوجين قبل الزواج أمر لا بد من فعله للتوعية بوجود أحد الأمراض التي يمكن أن تسبب إنجاب اطفال لديها عيوب خلقية، مؤكدا أن هناك صلاحيات للطبيب أن يتدخل للمنع من زواج طرفين من بعضهما.

وتابع أنه من الفوائد التى جاءت من المباردات اصبح لدي الفريق الطبي كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المقبلة اطباء التمريض واطقم طبية تستطيع التعامل مع المريض، وتستطيع التعامل مع الأجهزة وزيادة وهي المريض الي جانب تحسين صحة المواطن تم تحسين الأطقم الطبية.