توافد أهالي إمبابة على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي

تشهد منطقة إمبابة اقبال كبير من المواطنين، على عمل توكيلات لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الإعلامي حسن محفوظ، إن مكاتب الشهر العقاري، تشهد حشود كبيرة من المواطنين، من أجل عمل توكيلات، وأن الجميع في حالة فرح وسعادة.

وأضاف خلال برنامج كلبش، أن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة جدًا في تاريخ مصر، وهي الانتخابات الرئاسية، وأن مناطق إمبابة، أوسيم، والرواق، والمنيرة.

وأشار إلي أن مشهد توافد المواطنين، يجعل الجميع في حالة فرح، وأن ما يحدث أكبر رد على القنوات المغرضة، التي تبث السموم، وتنشر الشائعات عن مصر.

ولفت إلي أن المواطنين في حالة عمل التوكيلات، تتوافد بشكل كبير، فمن المتوقع أن تشهد الانتخابات اقبال أكب وأكثر.