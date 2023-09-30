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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 1800 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت حالة انخفاض حادة علي مستوي جميع الأعيرة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,165 جنيها فيما سجل عيار 18 حوالي 1800 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب

و تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.

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كما  يعتبر الذهب وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وشهد أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع علي مستوي جميع الأعيرة حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم حالة بمحلات الصاغة  بدون مصنعية مايلي :- 


عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474
عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268
عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165
عيار 18 بيع 1800 شراء 1845
عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443
عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950
الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320
الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286
 

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 30-9-2023، بنحو 5 جنيهات مقارنةً ببداية التعاملات الصباحية، لتصبح قيمة التراجع الكُلية نحو 30 جنيهًا خلال 72 ساعة ماضية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب لتسجل انخفاضا شهريا وفصليا، وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.


كما انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1850.44 دولار للأوقية ( الأونصة) وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر.

كما لامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر يوم الخميس.

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تطور جديد .. أسعار الذهب تواصل الانخفاض ومفاجأة بعيار 21 |فيديو

وأنهى الذهب شهر سبتمبر بانخفاض 4.6% والربع الثالث 3.6%، بعد أن اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى موقفًا متشددًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.7% إلى 22.20 دولار للأوقية، وانخفضت 2.4% خلال الربع فيما هبط البلاتين 0.3% إلى 902.14 دولار، بينما هبط البلاديوم 2.1% إلى 1245.48 دولار.

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