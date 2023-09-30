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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل ورشة فى الظاهر.. سقوط 3 أشخاص يقلدون أقلام دمغة الذهب

الذهب
الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة"، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق.

واتخذوا من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة المشغولات الذهبية المعادن النفيسة دمغ المشغولات قسم شرطة الظاهر

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