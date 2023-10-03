مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





سجل سعر الذهب اليوم:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2449 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2143 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1837 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17144 جنيها.



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.60 جنيه للبيع، و32.49 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.61 جنيه للبيع، و37.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.20 جنيه للبيع، و99.75 جنيه للشراء .

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات الجمهورية، موضحة أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد اليوم، ويأتي في مقدمتها سقوط أمطار متفاوتة في الشدة.

ونستعرض لكم التفاصيل من خلال التقرير التالي:



خريطة سقوط الأمطار

وقالت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



طقس اليوم الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء، بينما يوجد طقس معتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.



وذكرت أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 24

الإسكندرية 29 - 22

الإسماعيلية 32 - 23

الغردقة 35 -27

أسوان 41 - 27

سوهاج 35 - 25

المنيا 32 -21

