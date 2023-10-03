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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

9 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات الجمهورية، موضحة أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد اليوم، ويأتي في مقدمتها سقوط أمطار متفاوتة في الشدة.

ونستعرض لكم التفاصيل من خلال التقرير التالي: 
 

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رياح أوروبية وأمطار.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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خريطة سقوط الأمطار 

وقالت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.
 

طقس اليوم الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء، بينما يوجد طقس معتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد. 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس خريطة سقوط الأمطار توك شو صدى البلد

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