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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفراخ بـ60 والبيض بـ85 جنيها في المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن السعر بعد التخفيض

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة اجتمعت مع المنتجين لخفض أسعار 7 سلع استراتيجية، وأضيف لهم الدواجن والبيض.

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وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة قررت توفير العملة الصعبة من أجل ان يتم استيراد مستلزمات الإنتاج حتى لا يكون هناك مشكلة تواجه المربين.

ولفت إلي أن هناك تخفيفا من الجمارك و الضرائب، حتى تكون التكلفة أقل، ويكون هناك تخفيض في الأسعار، وأن الحكومة تعمل تخفيف العبء على المواطنين.

وأشار إلي أن تكلفة البيض في المزرعة 85 جنيها، و10 جنيه هامش ربح، فـ بالكثير يصل للمواطن بـ 105 وليس 125 جنيه.

وأوضح أن الدواجن يجب أن تنخفض أكثر من 65 جنيه، و الدواجن يجب أن تنخفض أكثر من 125 جنيه، وأن الكتكوت يجب أن ينخفض سعره بعد أن وصل لـ 35 جنيه، على الرغم من أن تكلفته 12 جنيه.

وتابع أن الأسعار التي تم إعلانها خلال مؤتمر رئيس الوزراء يجب أن تعدل، وأن الأسعار بعد التخفيض ستكون" الدواجن بـ 60 جنيه، والبيض بـ 85 أو 95 بالمزرعة".

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