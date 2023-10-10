بينها الزيت والسكر.. 9 سلع ينخفض سعرها بعد 4 أيام بقرار الحكومة

تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تدخلت الحكومة لخفض أسعار تلك السلع الأساسية، وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 9 سلع سينخفض سعرها بداية من السبت المقبل، وأن هذه التخفيضات ستكون بين الـ 15 لـ 25%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من أول أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاع وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

الدولة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين

أكد أنور العبد باتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن، أن الفترة الأخيرة كانت هناك زيادة في أسعار الدواجن و البيض، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في الأسعار.



وتابع أن الأسعار لـ نهاية العام ستكون: بيض المائدة سيكون بـ 115 وسيصل لـ المستهلك بـ 125 جنيها، والدواجن الحية ستكون في المزرعة بـ 65 و المجمدة بـ 100 جنيه، وأن هذا سيكون أقل من التكلفة، أن هذه الأسعار سيشعر بها المواطنون.



أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الغذائية، أن القرارات التي أطلقها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الأمس بشأن خفض أسعار (السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن و المكرونة) بنسبة 25% سيتم تطبيقه بدءا من يوم السبت المقبل.

وأوضح "عز"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة " سي بي سي"، أن القطاع الخاص وافق على طباعة حد أقصى لسعر بيع هذه السلع، مضيفا أن أسعار الدواجن و البيض ستنخفض بنسبة 15% بداية من يوم السبت المقبل.

ونوه، إلى أن هذه المبادرة بالاتفاق مع شركات مختصين بكل سلعة و يطلق عليهم "قادة السوق" بسبب تشكيلهم 70% من حجم السوق، و الهدف من الوصول إلى نسبة كبيرة بالخصومات هو شعور الأسرة المصرية بحجم هذه الخصومات.

ليست الأخيرة أو الوحيدة

وأضاف، أن المُنتج يقوم بطباعة سعر السلع على العبوة بناء على قرار منه، مؤكدا أن رئيس الوزراء صرح بأن السلع الأساسية هي بداية لمبادرة تخفيض الأسعار و لكنها ليست الأخيرة، و هناك سلع أخرى ستأتي تباعا.