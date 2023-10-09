مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار.

ولفت إلي أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، و والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر لـ التأكيد على الانخفاضات مستمرة.

وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاع وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.