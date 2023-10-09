بداية من السبت ولمدة 6 أشهر.. الحكومة تعلن انخفاض 7 سلع أساسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار.

انخفاض 7 سلع أساسية

ولفت إلى أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وشدد أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر لـ التأكيد على الانخفاضات مستمرة.

وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاع وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.