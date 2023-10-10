انخفاض على مستوى الجمهورية.. مفاجأة من منتجي الدواجن عن الأسعار|فيديو

علق محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية والدواجن بداية من السبت المقبل.

وقال “العناني”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن "انخفاض الأسعار سيكون على مستوى الجمهورية".

وتابع "كرتونة البيض سوف تخرج من المزرعة بـ 115 جنيها، ويتم بيعها في منافذ البيع بـ 125 جنيها كحد أقصى".

وأكد "الفراخ الحية بـ 65 جنيها من المزرعة، وفي محلات البيع لن يزيد سعر الكيلو على 73 جنيها".

ولفت إلى أنه "يتم البدء في تنفيذ هذه القرارات يوم السبت المقبل، وسيتم مراجعة الأسعار بشكل دوري".