انخفاض سعر طبق البيض 15%.. وكيلو الدواجن الحية بـ65 جنيها

قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مشاركة قطاع منتجي الدواجن وبيض المائدة، وبدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة بدأت في تحديد أليات التنفيذ منذ الخميس الماضي بعد اجتماع اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة وصولاً لاجتماع مع وزير الزراعة بالأمس حتى اليوم وصدور أليات التنفيذ اليوم.



وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر الجاري وتشمل تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في سعر طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها. والمجمدة 100 جنيه.



تابع : " احتياجات القطاع شهريا ً 700 ألف جنيهاً من الاعلاف منها 500 ألف طن ذرة و200 ألف فول صويا ومن ثم توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة مهم لان صناعة الدواجن صناعة حية وبها اكتفاء ذاتي وتحتاج لتلك لاستمرارية دوران العملية الإنتاجية ومن: توافر الدولار هو الأساس لتخفيض الأسعار واستمرارية القطاع في المبادرة وهو ما وعدت به الحكومة والبنك المركزي ".

أسعار الدواجن اليوم



وطالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتي بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.