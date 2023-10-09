%15.. شعبة الدواجن تعلن موعد خفض الأسعار بالأسواق

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، عن تفاصيل مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وقال “السيد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "كانت هناك ورشة عمل بين رئيس الوزراء مع اتحاد الدواجن، وتم الاتفاق على تخفيض أسعار الدواجن بنسبة 15%".

وأضاف "يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية".

وتابع "لدينا معروض كبير من الدواجن في الأسواق المصرية ولكن بعض التجار كانوا يتلاعبون في الأسعار".

وأكمل "تم التوصل إلى الاتفاق على تخفيض الأسعار بما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري".