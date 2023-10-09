بـ 65 جنيها.. منتجي الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين حتى نهاية العام

أكد أنور العبد باتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعرا البيض والدواجن.

وأضاف منتجي الدواجن خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة كانت هناك زيادة في أسعار الدواجن و البيض، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في الأسعار.



وتابع أن الأسعار لـ نهاية العام ستكون: بيض المائدة سيكون بـ 115 وسيصل لـ المستهلك بـ 125 جنيه، والدواجن الحية ستكون في المزرعة بـ 65 و المجمدة بـ 100 جنيه، وأن هذا سيكون أقل من التكلفة.



وأوضح أن هذه الأسعار سيشعر بها المواطنين.