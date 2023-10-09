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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ والبيض والألبان.. التموين: خفض الأسعار في الأسواق السبت المقبل

صدى البلد

أسعار الدواجن الحية والبيض الأبيض والأحمر والألبان على موعد مع الانخفاض السبت المقبل بقرار الحكومة حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه بناء على اجتماع سابق لمجلس الوزراء وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وعدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

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خفض الأسعار السبت المقبل

وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى  أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

خفض أسعار 7 سلع أساسية

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً تخفيض الأسعار لـ٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الأقصى للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز وتم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜.

استقرار الأسعار في الأسواق

وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المتابعة المستمرة  للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الانتاج بالسوق سيكون له مردود ايجابي علي استقرار الاسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يوما بعد الاخر.

وأكد  العشري على اهمية اجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الانتاج في حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين.

وتابع العشري: زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي الي ضبط السوق علي اعتبار ان اليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق ولذلك نسعي كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق .

خفض أسعار 7 سلع أساسية: السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان والجبن

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار  للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

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