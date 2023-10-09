البيض بـ 115 جنيها والفراخ بـ65.. أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعارها| فيديو

قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن نسبة كبيرة من منتجي الدواجن وبيض المائدة اجتمعوا مع وزير الزراعة لحل أزمة زيادة الأسعار التي يلاحظها الجميع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جميع هؤلاء المنتجين لديهم رغبة كبيرة لإقامة مبادرة لخفض الأسعار.

وأضاف "العبد" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن تم التوافق علي الأسعار بعد تخفيضها والتي سوف تستمر حتي نهاية العام بعد إجتماع دام لخمس ساعات متتالية.

وتابع أنور العبد، أن سعر كرتونة بيض المائدة سيكون بسعر 115 جنيه بدلاً من 124 جنيها وسعر المستهلك سيكون 125 جنيه، وكيلو الدواجن الحية من المزرعة سيكون 65 جنيهاً من المزرعة والمجمدة 100 جنيه بدلاً من 115 جنيه.