كيلو الدواجن بـ65 جنيها.. الحكومة تعلن خفض أسعار 7 سلع بنسبة 25%

تواصل الحكومة جهودها لخفض أسعار السلع، حيث عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا مع القطاع الخاص، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بهدف الاتفاق على آلية خفض أسعار السلع.

خفض أسعار 7 سلع أساسية

وزف رئيس مجلس الوزراء خبرا سارا بشأن انخفاض أسعار السلع، موضحا أن الفترة الاخيرة، شهدت أسعار بعض السلع ارتفاع، لتتحرك الحكومة للتخفيف على المواطنين، والتحرك أيضا لتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، أنه تم العمل مع اتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى مشكلات اتحاد الصناعات والمسئولين، فيما يتعلق بوفر السلع، وأن الفترة المقبلة أنه سيكون هناك انخفاضا بالأسعار.

وشدد أنه سيكون هناك تسهيلات وافراجات عن البضائع، وسيتم مواجهة كل من يتلاعب في الأسعار، وأي نوع من زيادة الأسعار لن يكون مسموح به، والدولة ستتحرك لخفض أسعار السلع الرئيسية، موضحا أن هناك 7 سلع سينخفض أسعارها من 15% إلى 25% وهي كالتالي:

الفول.

العدس.

منتجات الألبان.

الزيت.

السكر.

المكرونة.

الدواجن والبيض.

وشدد على أن مصر جزء من الأزمات التي تمر على العالم، والحكومة لديها الرؤية على مواجهة ذلك، وستعلن تباعا عن التدابير اللازمة لمواجهة هذه الضغوط التحديات ورفعها عن كاهل المواطن المصري، مشير إلى أن هدف الحكومة هو العمل على كيفية التحكم في الأسعار والتضخم وتعميق الصناعة المحلية وتعميق الصناعات واتخاذ الإجراءات والتي تم عرض جزء منها في مؤتمر حكاية وطن.

وأضاف أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الشغل الشغل مع الوزراء والقطاع الخاص، هو استهداف مجموعة السلع الرئيسية وعمل خفض حقيقي بالأسعار يشعره المواطن المصري.

ولفت إلى أن أسعار 7 سلع سوف تنخفض من 15% لـ 25%، وسيتم كتابة أسعار السلع على هذه المنتجات، وتم التوافق على كل الآليات، كما أن وزير المالية يحضر القرارات التي سيقوم مدبولي بالتوقيع عليها، وهي قرارات خاصة بالجمارك ورسوم الدخول والإفراج عن بعض المنتجات لضمان خفض الأسعار، ما يعقبه انخفاض في الأسعار بالفعل.

تخفيض 25% في الأسعار

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع اسبوعي ومتابعة على الأرض لموقف الأسعار، ولو في مشكلة سيتم حلها على الفور لأن هدف المرحلة هو خفض واستفرار الاسعار، حتى يشعر المواطن ان أسعار السلع الاساسية مستقر، كما سيتم التوافق على مجموعة أخرى من السلع سيتم الإعلان عنها تباعا لموجهة ضغوط التحديات العالمية والسيطرة على معدلات التضخم.

من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه لأول مرة يتعاون القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحدي أمام مصر، وهو نوعان الأول هو تحدي التضخم، والثاني هو ارتفاع أسعار السلع، وهم أكبر تحديان أمام مصر، وخلال الاحجتماعات السابقة في الاسابيع الماضية، أثمرت على توافق بشأن مواجهة مشكلات كانت تسبب التضخم، وبالتعاون مع الوزاراء المعنيين، سيتم تخفيض أسعار 7 سلع حتى 25% وفقا للمكون الاجنبي في هذه السلع، مؤكدا أن التعاون سوف يستمر، لمواجهة التحديين، وفقا لاليات السوق.

وجاءت أسعار بيض المائدة بـ 115 جنيها بدلا من 124 جنيها.

أسعار الدواجن التسليم الحي 65 جينها من المزرعة.

أسعار الدواجن المجمدة 100 جنيها.

من جانبه أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين باستجابة دولة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن حزمة القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء اليوم المُتعلِقة بأسعار السلع، أثلجت صدور المواطنين.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه تم التوافق اليوم على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ 25% وهي سلع "السكر - الزيت - العدس- الفول - الألبان - الجبن - المكرونة"، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأشار أبو صدام: التوافق تم مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحا أن "مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها".

ولفت نقيب الفلاحين: التوافق كان مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، مختتما: كما "تم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض".