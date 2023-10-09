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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: تخفيض الأسعار لمدة 6 شهور وتعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج

جانب من مؤتمر رئيس
جانب من مؤتمر رئيس الوزراء

أعلن  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه  تم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص علىً  تخفيض الأسعار لـ٧ مجموعات من السلع بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪؜ بحد أقصي يوم السبت المقبل وسيتم كتابة الحد الأقصى للسعر على المنتجات وهي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز وتم الاتفاق على خفض اسعار الدواجن الحية والبيض بنسبة ١٥٪؜  

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وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية  بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الدواجن أنه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على مستلزمات الانتاج لهذه السلع  لمدة ٦ شهور

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ارتفاع أسعار السلع وسيتم متابعة ذلك على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار وبعد ذلك يتم تثبيتها


وقال: نتابع على مدار الساعة ارتفاع الأسعار وظاهرة التضخم عالميا وكل الدول تحاول ان تجد طريقها للتعامل مع هذه الظاهرة وعقدنا اجتماعات عدة للتحكم في التضخم على المدى القصير وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى الطويل وأخذنا العديد من الإجراءات  في هذا الصدد
وأضاف أن  الحكومة شغلها الشاغل هي السيطرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية مع تقدير الحكومة لدور القطاع الخاص المصري ومواقفه الوطنية

وقال هدفنا خفض أسعار السلع الأساسية وتم استعراض أسباب ارتفاع الاسعار والتي ترجع بالأساس إلى ندرة المعروض ومطالب القطاع الخاص بتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع بالأسواق
وأوضح ان ممثلي القطاع الخاص قدموا  بعض الطلبات اللازمة لخفض الأسعار وتم مناقشتها مع وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية

رئيس الوزراء : السيطرة على التضخم أكبر تحدي يواجه الدولة 

رئيس الوزراء


وأكد رئيس الوزراء أن السيطرة على التضخم هو أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي وتخفيض الأسعار وتثبيتها من شأنه أن  يؤدي  إلى انخفاض التضخم ، موضحا أنه تم الاتفاق على ان تستمر هذه الاسعار لمدة ٣ شهور للدواجن و٦ شهور لباقي السلع مؤكداً ان الدولة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب وسيتم اتخاذ الإجراءات لمن يقوم بالتلاعب في الأسعار

وأكد أن الأزمات التي يواجهها  العالم غير مسبوقة ولا توجد دولة في العالم لا تواجه هذه الأزمات ولكن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات وادينا الخطط ونعمل على تنفيذها

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الدولة تواجه تحدين هو التضخم وخلق فرص العمل وحلهما يعني  تحسين مستوى المعيشة للأفراد وسيحدث انخفاض الاسعار وفقا للمكون الاجنبي في كل سلعة وان التعاو سيستمر بين القطاع الخاص والحكومة من اجل تخفيض الاسعار مشيرا إلى ان القطاع الخاص يعمل دائما لصالح مصر

 أحمد الوكيل 

ومن جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات انه من المهم الحرص على توفير السلع وان الخطوات التي تم اتخاذها تعكس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وانه بالرغم من الأزمات إلى ان قطاع الصناعة استمرّ في القيام بدوره

 محمد السويدى 

وأضاف السويدي ان مصر ستعبر كل الأزمات التي تواجها موجها الشكر للحكومة والقطاع الخاص وقطاع الصناعة لدعم البلاد في هذه الفترة

و قال انور العبد رئيس اتحاد الدواجن ان هناك حرص من كل المنتجين وتخفيض الاسعار وتم التوافق على خفض الاسعار حتى نهاية السنة بيض المائدة ١١٥ وسعر الدواجن  الحي ٦٥ جنيها الكيلو والدواجن المجمدة ١٠٠ جنيه للكيلو

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